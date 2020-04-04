Брайан Робсон: «Фернандеш станет новым Скоулзом для «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон высоко оценил талант новичка клуба Бруну Фернандеша. Португалец получает лестные отзывы с момента перехода в «МЮ».

— Мне кажется, это особый игрок, — цитирует TalkSport Робсона. — Он фантастически относится к работе. Я с ним несколько раз встречался, видел его в тренировочном центре. Он отлично взаимодействует с партнерами по команде. Он не игрок типажа Кина, Инса или Батта. Он больше похож на Скоулза. Бруну великолепно играет на небольшом пространстве между полузащитой и защитой, он также великолепен при игре в пас. Он делает такие же передачи, какие делал Скоулз. Надеюсь, что он подтвердит мою правоту и станет новым Скоулзом для «МЮ».