Брат Уэйна Руни забил со своей половины поля в Кубке Англии. Видео
«Стокпорт Каунти» выиграл у «Рочдэйла» во 2-м раунде Кубка Англии (2:1). Счет на 7-й минуте встречи открыл напдающий Джон Руни, который является братом экс-игрока сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. 29-летний англичанин забил со своей половины поля.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.