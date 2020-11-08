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Брат Уэйна Руни забил со своей половины поля в Кубке Англии. Видео

03:43
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«Стокпорт Каунти» выиграл у «Рочдэйла» во 2-м раунде Кубка Англии (2:1). Счет на 7-й минуте встречи открыл напдающий Джон Руни, который является братом экс-игрока сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. 29-летний англичанин забил со своей половины поля.

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