Брат Погба: «Все прекрасно знают, что Поль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»
Футболист «Сьюдад Реала» Матиас Погба заявил, что его младший брат, Поль Погба, принадлежащий «Манчестер Юнайтед», не хочет выступать за «красных дьяволов» и планирует уйти из команды в летнее трансферное окно.
— Все прекрасно знают, что Поль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», — цитирует Goal.com Матиаса Погба. — Поль хочет играть в Лиге чемпионов и выигрывать титулы, и мы все понимаем, что всего этого в «МЮ» не будет, так что посмотрим, что произойдет летом.
В сезоне-2019/20 Поль Погба принял участие в 8 матчах за «МЮ», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона 26-летний француз провел в лазарете, пытаясь устранить проблемы с голеностопом. Ранее агент Погба, Мино Райола, заявлял о том, что игрок не против вернуться в «Ювентус», за который выступал с 2012 по 2016 год. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро.