Брат Погба: «Трансфер Поля стал бы очень важным для «Реала» и Зидана»

Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, прокомментировал возможный переход хавбека в «Реал».

— Все знают, что приобретение Погба стало бы очень важным для «Реала» и Зинедина Зидана, — признался Матиас Погба в интервью AS. — На данный момент Поль очень хорош, как, впрочем, и всегда.

Я не хочу сказать ни одного плохого слова о «Манчестер Юнайтед», сейчас Погба — игрок этой команды и выкладывается полностью ради нее. Но не исключаю, что будущее Погба могло бы быть в Мадриде.

Зидан всегда восторженно отзывался о моем брате, и для нас это — великая честь. Все зависит от «МЮ» и «Реала», от того, как будут проходить переговоры.

26-летний Погба в прошлом сезоне провел 47 матчей за «МЮ», забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.