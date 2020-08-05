Бранислав Иванович: «Эвертон» сделал мне хорошее предложение. Вероятно, я продолжу карьеру там"

Экс-защитник «Зенита» Бранислав Иванович сообщил, что близок к переходу в «Эвертон». 36-летний серб стал свободным агентом по окончании контракта с клубом из Санкт-Петербурга после сезона-2019/20.

— Вполне вероятно, что я продолжу карьеру в «Эвертоне», — цитирует The Sun Ивановича. — Я получил отличное предложение от этого клуба. Посмотрим, как все в итоге сложится. «Црвена Звезда»? Нет, от этой команды я не получал никаких предложений. Если мне кто-нибудь позвонит с конкретным предложением, то я его рассмотрю. Тем не менее, пока не вижу необходимости думать о переезде в Белград.

В сезоне-2019/20 Иванович провел за «Зенит» 35 матчей, на его счету 4 гола.