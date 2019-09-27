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Бранислав Иванович: «Челси» нужен Роман Абрамович»

07:57

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о «Челси», за который выступал с 2008-го по 2017-й.

— Это новая команда, — цитирует FourFourTwo Ивановича. — Прошлый сезон вышел неидеальным, но они стали третьими

«Челси» нужен Роман Абрамович. Хотим видеть его на «Стэмфорд Бридж», тогда «Челси» снова будет в числе лучших клубов Европы. Абрамович один из самых важных людей в моей карьере. Ценю все, что он сделал для меня. Я ему многим обязан.

Абрамович впервые за 10 лет не выкупил ложу на стадионе «Челси»

 

 

 

 

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