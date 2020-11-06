Бойер может заменить Билича в «Вест Бромвиче»

«Вест Бромвич» в ближайшее время может сменить главного тренера. По информации Mirror, руководство клуба рассматривает Ли Бойера в качестве замены Славену Биличу.

Бойер в 2012 году завершил карьеру игрока. С 2017 года он работает тренером в «Чарльтоне».

В этом сезоне «Вест Бромвич» под руководством экс-тренера «Локомотива» не одержала ни одной победы, набрав 3 очка в 7 матчах. Команда идет на 18-м месте в таблице АПЛ.