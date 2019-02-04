Боян Кркич опроверг уход из "Стоук Сити" в MLS

Нападающий "Стоук Сити" Боян Кркич опроверг информацию о возможном уходе из клуба. Таблоид The Sun опубликовал статью, в которой утверждается, что экс-форвард сборной Испании может продолжить карьеру в клубе MLS "Нью Ингленд Революшн". При этом его зарплата вырастет почти в два раза - 50 тысяч фунтов в неделю вместо нынешних 27.

Кркич сослался на эту заметку в своем Твиттере, написав "Я никуда не ухожу". Этой зимой "Стоук" покинул другой опытный нападающий - 38-летний Питер Крауч перешел в "Бернли", а в обратном направлении проследовал Сэм Воукс.

В нынешнем сезоне Кркич провел 14 матчей и забил 1 гол в чемпионшипе.