Ботман намерен остаться в «Ньюкасле», несмотря на интерес со стороны «ПСЖ»

Защитник «Ньюкасла» Свен Ботман не намерен покидать английский клуб, сообщает The I.

По сведениям источника, 25-летний игрок сборной Нидерландов хочет продолжить карьеру в стане «сорок», несмотря на то что им интересуется «ПСЖ».

В текущем сезоне Ботман провел 9 матчей и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона защитник пропустил из-за травмы.