Боссы «МЮ» считают, что без Роналду позиции тен Хага усилятся

В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что нападающий команды Криштиану Роналду покинет клуб зимой. Об этом сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации источника, за счет ухода Роналду руководство клуба планирует усилить позиции главного тренера команды Эрика тен Хага и обеспечить спокойствие в раздевалке. Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» уже ищут нового нападающего.

37-летний португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне Роналду провел за английский клуб 16 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.