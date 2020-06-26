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«Боруссия» поздравила Клоппа и «Ливерпуль» с чемпионством

00:22
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Дортмундская «Боруссия» в Twitter поздравила «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии. «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:2) и теперь не сможет догнать «красных».

«Поздравляем бывшего тренера Юргена Клоппа и «Ливерпуль» с победой в премьер-лиге!» — гласит сообщение.

Также «Боруссия» опубликовала фотографию Клоппа с нападающим «Челси» Кристианом Пулишичем, который ранее играл в клубе из Дортмунда под руководством немецкого специалиста. Пулишич забил первый гол в ворота «Сити».

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