«Боруссия» поздравила Клоппа и «Ливерпуль» с чемпионством

Дортмундская «Боруссия» в Twitter поздравила «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии. «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:2) и теперь не сможет догнать «красных».

«Поздравляем бывшего тренера Юргена Клоппа и «Ливерпуль» с победой в премьер-лиге!» — гласит сообщение.

Congratulations to former coach J?rgen Klopp and Liverpool on winning the Premier League! ? pic.twitter.com/2CuQQAgYnu — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 25, 2020

Также «Боруссия» опубликовала фотографию Клоппа с нападающим «Челси» Кристианом Пулишичем, который ранее играл в клубе из Дортмунда под руководством немецкого специалиста. Пулишич забил первый гол в ворота «Сити».