Боррьелло утверждает: английский клуб предложил Тотти возобновить карьеру

Бывший капитан и директор "Ромы" Франческо Тотти может возобновить карьеру игрока. Об этом заявил экс-нападающий римлян Марко Боррьелло.

- Насколько я знаю, известный руководитель английского клуба сделал ему предложение вернуться в футбол, - цитирует Sky Italia Боррьелло.

Футболист сказал, что не знает, о каком клубе речь. Существует вероятность, что им стал "Лидс", которому приписывают интерес к 41-летнему вратарю Джанлуиджи Буффону. Однако Буффон еще не завершал карьеру и прошедший сезон провел в "ПСЖ".

42-летний Тотти на днях покинул пост директора "Ромы", раскритиковав руководство клуба. Карьеру футболиста он завершил в 2017 году, проведя 786 матчей и забив 307 голов в составе "Ромы".