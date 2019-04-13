"Борнумут" разгромил "Брайтон", "Вулверхэмптон" уступил "Саутгемптону"

"Борнмут" на выезде разгромил "Брайтон" в матче 34-го тура чемпионата Англии – 5:0.

"Борнмут" набрал 41 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, "Брайтон" остался на 17-й строчке, имея в своем активе 33 балла.

В другом матче тура "Саутгемптон" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря дублю полузащитника Натана Редмонда (3:1).

"Саутгемптон" занимает 16-е место в таблице, набрав 36 очков. "Вулверхэмптон" идет на 8-м месте, имея в своем активе 47 баллов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

"Брайтон & Хоув" – "Борнмут" – 0:5 (0:1)

Голы: Гослинг, 33 (0:1). Фрэйзер, 55 (0:2). Брукс, 74 (0:3). Уилсон, 82 (0:4). Станислас, 90+2 (0:5).

"Брайтон & Хоув": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Преппер (Искиэрдо, 63), Стивенс, Биссума, Кноккарт, Локадиа, Андоне (Маррей, 58).

"Борнмут": Боруц, Смит, Аке, Кук (Симпсон, 87), Мефам, Гослинг, Лерма, Брукс, Кинг (Соланке, 76), Фрэйзер, Уилсон (Станислас, 84).

Предупреждения: Аке, 22. Андоне, 50. Мефам, 50. Гослинг, 64. Боруц, 71. Биссума, 78.

Удаление: Кноккарт, 68.

Судья: Френд (Англия).

13 апреля. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

"Саутгемптон" – "Вулверхэмптон Уондерерс" – 3:1 (2:1)

Голы: Редмонд, 2 (1:0). Боли, 28 (1:1). Редмонд, 30 (2:1). Лонг, 71 (3:1).

"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери (Стивенс, 84), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Ромеу, 61), Симс (Лонг, 61).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 60), Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Гиббс-Уайт, 70), Саисс, Хименес, Жота (Элдер Кошта, 87).

Предупреждения: Жоау Моутинью, 40. Хименес, 45+2. Бертранд, 67. Саисс, 74.

Судья: Мосс (Англия).

13 апреля. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".