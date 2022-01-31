«Борнмут» взял в аренду защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс перешел в «Борнмут» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

We're thrilled to announce the signing of Nat Phillips on loan until the end of the season ? — AFC Bournemouth ? (@afcbournemouth) January 31, 2022

В прошлом сезоне Филлипс играл в основном составе «Ливерпуля» из-за травм ведущих игроков обороны. Всего на счету 24-летнего защитника 17 матчей за мерсисайдцев в чемпионате Англии.

В этом сезоне игрок так и не появился ни в одном матче в составе «Ливерпуля» в АПЛ.