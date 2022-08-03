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Сегодня, 16:48

«Борнмут» вступил в переговоры с «Барселоной» по трансферу Норберту Нету

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Борнмут» хочет подписать вратаря «Барселоны» Норберту Нету, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонцы согласны отпустить 33-летнего бразильца, но английский клуб еще не достиг договоренности по контракту с футболистом.

Игрок должен определиться со своим будущим в ближайшие дни.

Нету выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 4 матчах команды и пропустил 5 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 3 миллиона евро.

Норберту Мурара Нету (Нету)
Футбол
ФК Барселона
ФК Борнмут
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