«Борнмут» вступил в переговоры с «Барселоной» по трансферу Норберту Нету

«Борнмут» хочет подписать вратаря «Барселоны» Норберту Нету, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонцы согласны отпустить 33-летнего бразильца, но английский клуб еще не достиг договоренности по контракту с футболистом.

Игрок должен определиться со своим будущим в ближайшие дни.

Нету выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 4 матчах команды и пропустил 5 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 3 миллиона евро.