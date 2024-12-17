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«Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом»

Сергей Разин
корреспондент
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16 декабря. «Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).
Фото Reuters

«Вест Хэм» в матче 16-го тура чемпионата Англии на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» со счетом 1:1.

На гол Лукаса Пакеты хозяева ответили точным ударом Энеса Унала.

После этого матча «Вест Хэм» с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Борнмут» с 25 очками — на шестой строчке.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
16 дек, 23:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
1:1
Вест Хэм

ФК Борнмут
ФК Вест Хэм Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
7
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 16 5 4 7 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
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 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
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Нот. Форест – Астон Вилла
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 2 : 1
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
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16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
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Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
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Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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Джек Стивенс

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