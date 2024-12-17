«Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом»

«Вест Хэм» в матче 16-го тура чемпионата Англии на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» со счетом 1:1.

На гол Лукаса Пакеты хозяева ответили точным ударом Энеса Унала.

После этого матча «Вест Хэм» с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Борнмут» с 25 очками — на шестой строчке.