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«Борнмут» усилился защитником «Тоттенхэма»

08:58
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Защитник «Тоттенхэма» Кэмерон Картер-Викерс перешел в «Борнмут», сообщает пресс-служба «вишневых».

22-летний американец проведет сезон-2020/21 в «Борнмуте» на правах аренды.

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