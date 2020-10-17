«Борнмут» усилился защитником «Тоттенхэма»
Защитник «Тоттенхэма» Кэмерон Картер-Викерс перешел в «Борнмут», сообщает пресс-служба «вишневых».
22-летний американец проведет сезон-2020/21 в «Борнмуте» на правах аренды.
We've left it late ?— AFC Bournemouth ? (@afcbournemouth) October 16, 2020
A huge welcome to #afcb, @cameroncv2 ??
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.