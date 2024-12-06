«Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту»

«Борнмут» выиграл у «Тоттенхэма» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Единственный гол забил испанский защитник Дин Хайзен на 17-й минуте. В середине второго тайма Эванилсон удвоил преимущество хозяев, но ВАР отменил гол из-за офсайда.

«Борнмут» набрал 21 одно очко и поднялся на 9-е место, опередив «Тоттенхэм», у которого 20 очков.