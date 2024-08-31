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Сегодня, 19:57

«Борнмут» совершил самый поздний камбэк в истории АПЛ с разницы минус 2 мяча

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Матч «Эвертон» — «Борнмут».
Фото Global Look Press

«Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:2) совершил самый поздний камбэк с разницей мячей -2 в истории турнира.

Гости уступали в счете в 2 мяча до 87-й минуты игры, когда гол забил нападающий Антуан Семеньо. Спустя 5 минут Льюис Кук сравнял счет, а на 6-й добавленной минуте Луис Синистерра забил победный мяч.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
2:3
Борнмут

По данным Opta Sports, это стало самой поздней волевой победой команды, уступавшей сопернику в 2 гола.

Для «Эвертона» данное поражение стало 3-м подряд на старте сезона.

ФК Борнмут
ФК Эвертон
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 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
2
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
5
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
6
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
7
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
8
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
9
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
11
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
14
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
15
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
17
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
18
 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
19
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
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Арсенал – Брайтон
 1 : 1
31.08 17:00
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Эвертон – Борнмут
 2 : 3
31.08 17:00
Ипсвич – Фулхэм
 1 : 1
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 1 : 2
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Нот. Форест – Вулверхэмптон
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 1 1 0
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