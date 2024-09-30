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30 сентября, 23:53

«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Борнмут» на своем поле победил «Саутгемптон» в матче 6-го тура АПЛ — 2:1.

У хозяев отличились Эванилсон (17-я минута), Данго Уаттара (32-я) и Антуан Семеньо (39-я). Единственный гол гостей на 51-й минуте забил Тэйлор Хэрвуд-Беллис.

«Борнмут» (8 очков) поднялся на 11-е место в АПЛ. «Саутгемптон» (1) идет на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
30 сент, 22:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
3:1
Саутгемптон
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Борнмут
ФК Саутгемптон
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
10
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
11
 Борнмут 6 2 2 2 8-9 8
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
18
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
19
 Саутгемптон 6 0 1 5 3-12 1
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6-16 1
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Брентфорд – Вест Хэм
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Челси – Брайтон
 4 : 2
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 2 : 1
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
 0 : 1
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Эрлин Бреут Холанн

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 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
П
Букайо Сака

Букайо Сака

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 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
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Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
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Фабиан Шер

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