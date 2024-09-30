«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» в АПЛ

«Борнмут» на своем поле победил «Саутгемптон» в матче 6-го тура АПЛ — 2:1.

У хозяев отличились Эванилсон (17-я минута), Данго Уаттара (32-я) и Антуан Семеньо (39-я). Единственный гол гостей на 51-й минуте забил Тэйлор Хэрвуд-Беллис.

«Борнмут» (8 очков) поднялся на 11-е место в АПЛ. «Саутгемптон» (1) идет на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице.