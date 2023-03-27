«Борнмут» продлил контракт с голкипером Нету до 2026 года

«Борнмут» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером и капитаном клуба Норберту Нету.

Срок нового контракта 33-летнего бразильца с английским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Нету перешел в «Борнмут» летом 2022 года в качестве свободного агента.

В сезоне-2022/23 голкипер провел за команду 18 матчей во всех турнирах, пропустил 25 голов и 4 раза сыграл на ноль.