«Борнмут» продаст защитника Аке в «Манчестер Сити» за 41 миллион фунтов
13:47
«Борнмут» принял предложение «Манчестер Сити» по защитнику Натану Аке, сообщает журналист The Athletic Питер Рацлер.
По информации источника, вылетевший из АПЛ клуб согласился отпустить 25-летнего голландца в команду Хосепа Гвардьолы за 41 миллион фунтов.
В сезоне-2019/20 Аке провел за «Борнмут» 30 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25,2 миллиона фунтов.
BREAKING: Bournemouth have accepted a ?41 million bid for Nathan Ake from Man City. #afcb #mcfc— Peter Rutzler (@peterrutzler) July 30, 2020
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