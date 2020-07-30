«Борнмут» продаст защитника Аке в «Манчестер Сити» за 41 миллион фунтов

«Борнмут» принял предложение «Манчестер Сити» по защитнику Натану Аке, сообщает журналист The Athletic Питер Рацлер.

По информации источника, вылетевший из АПЛ клуб согласился отпустить 25-летнего голландца в команду Хосепа Гвардьолы за 41 миллион фунтов.

В сезоне-2019/20 Аке провел за «Борнмут» 30 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25,2 миллиона фунтов.