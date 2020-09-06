«Борнмут» принял предложение «Ньюкасла» по Каллуму Уилсону

«Борнмут» принял предложение «Ньюкасла» по трансферу нападающего Каллума Уилсона, сообщает Sky Sports. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» предлагала за 28-летнего англичанина 15 миллионов фунтов, но получила отказ.

В сезоне-2019/20 Уилсон провел за «Борнмут» 39 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. «Вишенки» по итогам сезона вылетели в чемпионшип.