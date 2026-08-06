«Борнмут» подписал защитника «Севильи» Санчеса

«Борнмут» объявил о трансфере защитника «Севильи» Хуанлу Санчеса.

Подробности контракта с 22-летним футболистом не разглашаются.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Севилья» получит за своего игрока 11 миллионов евро. Еще 2 миллиона испанский клуб может выручить за своего воспитанника в виде бонусов.

В сезоне-2025/26 Санчес провел 32 матча, в которых отдал 3 результативные передачи. Всего на его счету более 100 матчей в испанской Ла лиге.

В сезоне-2025/26 «Борнмут» набрал 57 очков и занял шестое место в турнирной таблице АПЛ.