«Борнмут» победил «Эвертон»

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Борнмут» принимал «Эвертон». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

«Борнмут» набрал 7 очков и занимает место в середине турнирной таблице. У «Эвертона» осталось столько же баллов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Борнмут» — «Эвертон» — 3:1 (1:1)

Голы: К.Уилсон, 23 (1:0). Калверт-Льюин, 44 (1:1). Фрэйзер, 67 (2:1). К.Уилсон, 72 (3:1).

«Борнмут»: Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико (Мефам, 90+4), Стэйси, Л.Кук (Лерма, 77), Биллинг, Кинг, Х.Уилсон (Фрэйзер, 57), К.Уилсон, Соланке.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Шнейдерлен, Делф, Сигурдссон (Бернард, 71), Ивоби, Калверт-Льюин (М.Кин, 71), Ришарлисон (Уолкотт, 81).

Предупреждения: Делф, 40. Динь, 58. Ришарлисон, 66. Шнейдерлен, 90+5.

Судья: Тирни (Англия).

15 сентября. Борнмут. Стадион «Дин Корт».

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