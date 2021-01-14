Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Борнмут» планирует подписать Уилшира

09:27
Теги:

Главный тренер «Борнмута» Джейсон Тиндалл сообщил, что клуб намерен подписать контракт с полузащитником Джеком Уилширом, который проходит просмотр в команде.

«Джек тренируется с нами и выглядит отлично. Он в хорошей форме. Мы еще посмотрим на него одну-две недели, после чего посмотрим, чего хочет сам Джек и что выгодно клубу. Когда с командой тренируется футболист такого качества, как Уилшир, глупо не рассчитывать на то, чтобы подписать его. Джек способен помочь нам во второй половине сезона», — цитирует talkSPORT слова Тиндалла.

Уилшир является свободным агентом с октября 2020 года. Последним клубом 29-летнего англичанина является «Вест Хэм».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир