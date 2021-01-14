«Борнмут» планирует подписать Уилшира
09:27
Главный тренер «Борнмута» Джейсон Тиндалл сообщил, что клуб намерен подписать контракт с полузащитником Джеком Уилширом, который проходит просмотр в команде.
«Джек тренируется с нами и выглядит отлично. Он в хорошей форме. Мы еще посмотрим на него одну-две недели, после чего посмотрим, чего хочет сам Джек и что выгодно клубу. Когда с командой тренируется футболист такого качества, как Уилшир, глупо не рассчитывать на то, чтобы подписать его. Джек способен помочь нам во второй половине сезона», — цитирует talkSPORT слова Тиндалла.
Уилшир является свободным агентом с октября 2020 года. Последним клубом 29-летнего англичанина является «Вест Хэм».
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