«Борнмут» планирует подписать Уилшира

Главный тренер «Борнмута» Джейсон Тиндалл сообщил, что клуб намерен подписать контракт с полузащитником Джеком Уилширом, который проходит просмотр в команде.

«Джек тренируется с нами и выглядит отлично. Он в хорошей форме. Мы еще посмотрим на него одну-две недели, после чего посмотрим, чего хочет сам Джек и что выгодно клубу. Когда с командой тренируется футболист такого качества, как Уилшир, глупо не рассчитывать на то, чтобы подписать его. Джек способен помочь нам во второй половине сезона», — цитирует talkSPORT слова Тиндалла.

Уилшир является свободным агентом с октября 2020 года. Последним клубом 29-летнего англичанина является «Вест Хэм».