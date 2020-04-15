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«Борнмут» отменил решение о временном увольнении персонала из-за коронавируса

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Стадион &quot;Борнмута&quot;. Фото ФК "Борнмут".
Стадион &quot;Борнмута&quot;. Фото ФК "Борнмут".
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«Борнмут» на своем официальном сайте объявил, что откажется от временного увольнения сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Согласно британскому законодательству, если компания отправляет на время пандемии своих работников в неоплачиваемый отпуск, 80 процентов их зарплаты компенсируется за счет государства. Эта мера действует в том случае, если зарплата не превышает 2500 фунтов в месяц.

Ранее «Борнмут» воспользовался программой господдержки и отправил сотрудников в отпуск за свой счет. В сегодняшнем заявлении пресс-служба отмечает, что клуб отреагировал на критику такого решения и отменил его. Таким образом, работники клуба сохранят свою зарплату.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 990 097 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 859 человек, выздоровело — 466 948.

По данным Роспотребнадзора на вечер 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

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