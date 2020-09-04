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«Борнмут» отказался продавать Уилсона в «Астон Виллу» за 15 миллионов фунтов

14:58
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«Борнмут» отклонил предложение «Астон Виллы» по нападающему Каллуму Уилсону, сообщает The Guardian.

По информации источника, «львы» предложили за 28-летнего англичанина 15 миллионов фунтов, однако получили отказ. Сообщается, что «Борнмут» хочет получить за форварда 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Уилсон провел за «Борнмут» 39 матчей, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов. Сообщается, что в услугах игрока также заинтересован «Ньюкасл».

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