«Борнмут» отказался продавать Уилсона в «Астон Виллу» за 15 миллионов фунтов

«Борнмут» отклонил предложение «Астон Виллы» по нападающему Каллуму Уилсону, сообщает The Guardian.

По информации источника, «львы» предложили за 28-летнего англичанина 15 миллионов фунтов, однако получили отказ. Сообщается, что «Борнмут» хочет получить за форварда 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Уилсон провел за «Борнмут» 39 матчей, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов. Сообщается, что в услугах игрока также заинтересован «Ньюкасл».