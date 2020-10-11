«Борнмут» отказался продавать Кинга «Вест Хэму»
«Борнмут» отклонил предложение «Вест Хэма» в размере 13 миллионов фунтов по нападающему Джошуа Кингу, сообщает Sky Sports.
По информации источника, после получения отказа по 28-летнему норвежцу «молотобойцы» сделали приоритетными переговоры по покупке форварда «Брентфорда» Саида Бенрама.
Сообщается, что «Вест Хэм» увеличил предложение по 25-летнему алжирцу до 30 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Бенрама отличился 2 голами в 3 матчах за «Брентфорд», выступающий в чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9,45 миллиона фунтов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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