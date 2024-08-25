«Борнмут» и «Ньюкасл» сыграли вничью в АПЛ

«Ньюкасл» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 2-го тура АПЛ — 1:1.

Счет на 37-й минуте открыл защитник хозяев Маркус Таверньер. «Сороки» отыгрались благодаря голу Энтони Гордона на 77-й минуте.

«Ньюкасл» (4 очка) поднялся на пятое место в АПЛ. «Борнмут» (2) во второй раз кряду сыграл вничью и идет 14-м в турнирной таблице.