«Борнмут» намерен подписать Доука из «Ливерпуля» за 30 миллионов евро

«Борнмут» заинтересован в подписании нападающего «Ливерпуля» Бена Доука, сообщает The Guardian.

По данным источника, сумма трансфера 19-летнего шотландца может составить около 30 миллионов евро. При этом за переход футболиста из «Селтика» в 2022 году «красные» заплатили около 700 тысяч евро. В «Ливерпуле» у него не так много игрового времени, и клуб готов заработать на его переходе.

В сезоне-2024/25 Доук играл в аренде в «Мидлсбро», в 24 матчах во всех турнирах забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 14 миллионов евро.