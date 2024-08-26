«Борнмут» может арендовать Кепу у «Челси»
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на 29-летнего испанца претендует «Борнмут». Клуб готов арендовать вратаря до конца сезона. В ближайшее время игрок отправится на медосмотр.
«Реал» арендовал Кепу у «Челси» в августе прошлого года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 20 матчей за мадридцев, пропустил 18 мячей и 9 раз сыграл на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
11
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
13
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|0 : 2
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|4 : 1
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|0 : 1
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|4 : 0
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|0 : 2
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|1 : 1
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|2 : 6
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|2
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Дэн Берн
Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|2
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