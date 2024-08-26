«Борнмут» может арендовать Кепу у «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 29-летнего испанца претендует «Борнмут». Клуб готов арендовать вратаря до конца сезона. В ближайшее время игрок отправится на медосмотр.

«Реал» арендовал Кепу у «Челси» в августе прошлого года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 20 матчей за мадридцев, пропустил 18 мячей и 9 раз сыграл на ноль.