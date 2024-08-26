Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 04:53

«Борнмут» может арендовать Кепу у «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 29-летнего испанца претендует «Борнмут». Клуб готов арендовать вратаря до конца сезона. В ближайшее время игрок отправится на медосмотр.

«Реал» арендовал Кепу у «Челси» в августе прошлого года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 20 матчей за мадридцев, пропустил 18 мячей и 9 раз сыграл на ноль.

Кепа Аррисабалага
ФК Борнмут
ФК Челси
0
Читайте также
Каноиста Петрова во второй раз лишили золотой медали чемпионата мира
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
На Украине сообщили о сбежавших с автоматами троих мобилизованных осужденных
В ДТП на Садовом кольце с участием двух автомобилей один из них перевернулся
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» и одержал вторую победу при Слоте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 2 : 1
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 0 : 2
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 4 : 1
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 4 : 0
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 2
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 2 : 6
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 4
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 2
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 3
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 2
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Дэн Берн

Дэн Берн

Ньюкасл Юнайтед

 2 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости