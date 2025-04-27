Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:00

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Борнмут» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бруну Фернандеш (ФК «Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

«Борнмут» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура АПЛ в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на арене «Вайталити Стэдиум» в Борнмуте (Англия) и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Борнмута набрала 49 очков и занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ. Красные с 38 баллами располагаются на 15-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
27 апреля, 16:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Ман. Юнайтед

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Подозреваемого в подрыве генерала Москалика привезли к месту взрыва
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Глава оргкомитета блока «Победа» сообщил о задержании в аэропорту Кишинева
В населенном пункте Таежное Красноярского края загорелись 10 жилых домов
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Холанд и Родри возобновили тренировки
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ньюкасл 34 19 5 10 65-44 62
4
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
5
 Челси 34 17 9 8 59-40 60
6
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Фулхэм 34 14 9 11 50-46 51
9
 Брайтон 34 13 12 9 56-55 51
10
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-61 41
14
 Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
15
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 34 9 9 16 39-58 36
18
 Ипсвич 34 4 9 21 33-74 21
19
 Лестер 34 4 6 24 27-76 18
20
 Саутгемптон 34 2 5 27 25-80 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 1 : 0
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 2
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 3 : 0
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 1 : 2
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 3 : 0
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 - : -
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 16 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 19 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 32 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости