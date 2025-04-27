«Борнмут» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура АПЛ в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на арене «Вайталити Стэдиум» в Борнмуте (Англия) и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Борнмута набрала 49 очков и занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ. Красные с 38 баллами располагаются на 15-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

27 апреля, 16:00. Vitality Stadium (Борнмут)

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