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«Борнмут» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне АПЛ

Руслан Минаев
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«Борнмут» победил «Манчестер Сити» в матче АПЛ — 2:1. 2 ноября 2024 года.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 10-го тура АПЛ — 1:2.

У гостей гол забил Йошко Гвардиол. У хозяев отметились Антуан Семеньо и Эванилсон.

«Сити» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ, до этого было 7 побед и 2 ничьих. Команда Хосепа Гвардиолы с 23 очками — на второй строчке таблице АПЛ, «Борнмут» с 15 очками — 8-й.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
02 нояб, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:1
Манчестер Сити

В параллельном матче «Саутгемптон» дома обыграл «Эвертон» — 1:0.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
02 нояб, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:0
Эвертон

ФК Борнмут
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
9
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
10
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
11
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
12
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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