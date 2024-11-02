«Борнмут» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 10-го тура АПЛ — 1:2.

У гостей гол забил Йошко Гвардиол. У хозяев отметились Антуан Семеньо и Эванилсон.

«Сити» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ, до этого было 7 побед и 2 ничьих. Команда Хосепа Гвардиолы с 23 очками — на второй строчке таблице АПЛ, «Борнмут» с 15 очками — 8-й.

В параллельном матче «Саутгемптон» дома обыграл «Эвертон» — 1:0.