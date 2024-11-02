«Борнмут» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне АПЛ
«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 10-го тура АПЛ — 1:2.
У гостей гол забил Йошко Гвардиол. У хозяев отметились Антуан Семеньо и Эванилсон.
«Сити» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ, до этого было 7 побед и 2 ничьих. Команда Хосепа Гвардиолы с 23 очками — на второй строчке таблице АПЛ, «Борнмут» с 15 очками — 8-й.
В параллельном матче «Саутгемптон» дома обыграл «Эвертон» — 1:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|20-9
|23
|
2
|Ливерпуль
|9
|7
|1
|1
|17-5
|22
|
3
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
4
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
5
|Челси
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|
6
|Брайтон
|9
|4
|4
|1
|16-12
|16
|
7
|Нот. Форест
|9
|4
|4
|1
|11-7
|16
|
8
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
9
|Тоттенхэм
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|
10
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
11
|Фулхэм
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
12
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|
13
|Вест Хэм
|9
|3
|2
|4
|13-16
|11
|
14
|МЮ
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
15
|Лестер
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
16
|Эвертон
|9
|2
|3
|4
|10-16
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|9
|1
|3
|5
|6-11
|6
|
18
|Ипсвич
|9
|0
|4
|5
|9-20
|4
|
19
|Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|12-25
|2
|
20
|Саутгемптон
|9
|0
|1
|8
|6-19
|1
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.11
|15:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|1 : 0
|2.11
|18:00
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|2.11
|18:00
|
Ипсвич – Лестер
|- : -
|2.11
|18:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|2.11
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|2.11
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|- : -
|2.11
|20:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|3.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|3.11
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|4.11
|23:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|7
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|5
|1
|1
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