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Сегодня, 16:45

«Борнмут» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Борнмут» сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате Англии 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

«Борнмут» сыграет с «Ливерпулем» в 24-м туре чемпионата Англии в субботу, 1 февраля. Матч пройдет на стадионе «Вайталити Стэдиум» в Борнмуте (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Борнмут» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Борнмута набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Красные с 53 баллами располагаются на первой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
01 февр, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Ливерпуль

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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 23 10 7 6 34-35 37
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 23 8 9 6 34-31 33
11
 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31
12
 МЮ 23 8 5 10 28-32 29
13
 Кр. Пэлас 23 6 9 8 26-30 27
14
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
15
 Тоттенхэм 23 7 3 13 46-37 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Лестер 23 4 5 14 25-49 17
18
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
19
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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38 тур
1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 - : -
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 - : -
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
2.02 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
3.02 23:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 22 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 19 1 5
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