«Ливерпуль» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Борнмута» в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Виталити».

Дубль в матче оформил Мохамед Салах, для которого эти голы стали 177 и 178 в АПЛ.

У «Борнмута» прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия (7 побед и 4 ничьих). Команда с 40 очками занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Ливерпуль» с 56 баллами лидирует в чемпионате страны.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.

01 февр, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)

В другом матче «Саутгемптон» на выезде обыграл «Ипсвич» — 2:1. За гостей забили Джо Арибо и Пол Онуачу. У хозяев единственный мяч на счету Лиама Делапа.