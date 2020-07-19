«Борнмут» дома проиграл «Саутгемптону»

«Борнмут» на своем поле проиграл «Саутгемптону» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити».

В составе гостей отличились форвард Дэнни Ингс и нападающий Адамс Че.

«Борнмут» с 31 баллом занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» — 11-я строчка и 49 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

«Борнмут» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:1)

Голы: Ингс, 41 (0:1). Адамс, 90+8 (0:2).

Нереализованный пенальти: Ингс, 59 (вратарь)

«Борнмут»: Рамсдейл, С.Кук, Рико, Келли, Стэйси, Лерма (Сарридж, 82), Биллинг (Гослинг, 87), Брукс (Х.Уилсон, 46), Станислас (Л.Кук, 68), Кинг (Соланке, 68), К.Уилсон.

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс, Ромеу (Хейбьерг, 77), Уорд-Проуз, Армстронг, Лонг (Адамс, 66), Редмонд, Ингс (Обафеми, 90+4).

Предупреждения: Вестергор, 34. Биллинг, 47. Л.Кук, 78. Уорд-Проуз, 90+3.

Судья: Поусон.

19 июля. Борнмут. Стадион «Дин Корт».