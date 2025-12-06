6 декабря 2025, 19:55

Матч «Челси» и «Борнмута» в АПЛ завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
Антуан Семеньо наносит удар по воротам «Челси».
Фото Reuters

«Челси» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 0:0.

На 4-й минуте отличился нападающий хозяев Антуан Семеньо, однако его гол был отменен из-за офсайда.

«Челси» набрал 25 очков и сохраняет четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» 19 баллов и 13-е место в чемпионате.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 15-й тур.
06 декабря 2025, 18:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Борнмут
0:0
Челси

В параллельном матче дня «Тоттенхэм» дома победил «Брентфорд» со счетом 2:0 и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 15-й тур.
06 декабря 2025, 18:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:0
Брентфорд
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 15-й тур.
06 декабря 2025, 18:00. Hill Dickinson (Ливерпуль)
Эвертон
3:0
Ноттингем Форест

«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2
 Ман. Сити 30 18 7 5 60-28 61
3
 МЮ 30 15 9 6 54-41 54
4
 Астон Вилла 30 15 6 9 40-37 51
5
 Челси 30 13 9 8 53-35 48
6
 Ливерпуль 29 14 6 9 48-39 48
7
 Брентфорд 29 13 5 11 44-40 44
8
 Эвертон 30 12 7 11 34-35 43
9
 Ньюкасл 30 12 6 12 43-43 42
10
 Борнмут 30 9 14 7 44-46 41
11
 Фулхэм 30 12 5 13 40-43 41
12
 Брайтон 30 10 10 10 39-36 40
13
 Сандерленд 30 10 10 10 30-35 40
14
 Кр. Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15
 Лидс 30 7 11 12 37-48 32
16
 Нот. Форест 30 7 8 15 28-43 29
17
 Вест Хэм 30 7 8 15 36-55 29
18
 Тоттенхэм 29 7 8 14 39-46 29
19
 Бернли 30 4 8 18 32-58 20
20
 Вулверхэмптон 30 3 7 20 22-52 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.03 18:00 Бернли – Борнмут 0 : 0
14.03 18:00 Сандерленд – Брайтон 0 : 1
14.03 20:30 Арсенал – Эвертон 2 : 0
14.03 20:30 Челси – Ньюкасл 0 : 1
14.03 23:00 Вест Хэм – Ман. Сити 1 : 1
15.03 17:00 Кр. Пэлас – Лидс 0 : 0
15.03 17:00 МЮ – Астон Вилла 3 : 1
15.03 17:00 Нот. Форест – Фулхэм 0 : 0
15.03 19:30 Ливерпуль – Тоттенхэм - : -
16.03 23:00 Брентфорд – Вулверхэмптон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 22
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 18
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 15
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 14
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 8
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 7
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 8
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 25 1 9
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 7
Вся статистика

