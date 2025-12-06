Матч «Челси» и «Борнмута» в АПЛ завершился нулевой ничьей
«Челси» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 0:0.
На 4-й минуте отличился нападающий хозяев Антуан Семеньо, однако его гол был отменен из-за офсайда.
«Челси» набрал 25 очков и сохраняет четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» 19 баллов и 13-е место в чемпионате.
В параллельном матче дня «Тоттенхэм» дома победил «Брентфорд» со счетом 2:0 и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|21
|7
|3
|61-22
|70
|
2
|Ман. Сити
|30
|18
|7
|5
|60-28
|61
|
3
|МЮ
|30
|15
|9
|6
|54-41
|54
|
4
|Астон Вилла
|30
|15
|6
|9
|40-37
|51
|
5
|Челси
|30
|13
|9
|8
|53-35
|48
|
6
|Ливерпуль
|29
|14
|6
|9
|48-39
|48
|
7
|Брентфорд
|29
|13
|5
|11
|44-40
|44
|
8
|Эвертон
|30
|12
|7
|11
|34-35
|43
|
9
|Ньюкасл
|30
|12
|6
|12
|43-43
|42
|
10
|Борнмут
|30
|9
|14
|7
|44-46
|41
|
11
|Фулхэм
|30
|12
|5
|13
|40-43
|41
|
12
|Брайтон
|30
|10
|10
|10
|39-36
|40
|
13
|Сандерленд
|30
|10
|10
|10
|30-35
|40
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|10
|9
|11
|33-35
|39
|
15
|Лидс
|30
|7
|11
|12
|37-48
|32
|
16
|Нот. Форест
|30
|7
|8
|15
|28-43
|29
|
17
|Вест Хэм
|30
|7
|8
|15
|36-55
|29
|
18
|Тоттенхэм
|29
|7
|8
|14
|39-46
|29
|
19
|Бернли
|30
|4
|8
|18
|32-58
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|30
|3
|7
|20
|22-52
|16
Результаты / календарь
|14.03
|18:00
|Бернли – Борнмут
|0 : 0
|14.03
|18:00
|Сандерленд – Брайтон
|0 : 1
|14.03
|20:30
|Арсенал – Эвертон
|2 : 0
|14.03
|20:30
|Челси – Ньюкасл
|0 : 1
|14.03
|23:00
|Вест Хэм – Ман. Сити
|1 : 1
|15.03
|17:00
|Кр. Пэлас – Лидс
|0 : 0
|15.03
|17:00
|МЮ – Астон Вилла
|3 : 1
|15.03
|17:00
|Нот. Форест – Фулхэм
|0 : 0
|15.03
|19:30
|Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|16.03
|23:00
|Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|18
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|14
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|8
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|25
|1
|9
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|7
