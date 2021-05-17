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«Борнмут» обыграл «Брентфорд» в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ

21:56
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В первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в английскую премьер-лигу «Борнмут» выиграл у «Брентфорда» (1:0).

Единственный мяч забил Арно Груневелд. Ответный матч состоится на поле «Брентфорда» 22 мая. Начало в 14.30 по московскому времени.

Плей-офф за выход в английскую премьер-лигу

1/2 финала

Первый матч

«Борнмут» — «Брентфорд» — 1:0 (0:0)

Гол: Груневелд, 55

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