«Борнмут» обыграл «Брентфорд» в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ
21:56
В первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в английскую премьер-лигу «Борнмут» выиграл у «Брентфорда» (1:0).
Единственный мяч забил Арно Груневелд. Ответный матч состоится на поле «Брентфорда» 22 мая. Начало в 14.30 по московскому времени.
Плей-офф за выход в английскую премьер-лигу
1/2 финала
Первый матч
«Борнмут» — «Брентфорд» — 1:0 (0:0)
Гол: Груневелд, 55
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