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Сегодня, 10:33

Бонуччи: «Гвардиола хотел видеть меня в «Манчестер Сити»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о том, что мог в 2016 году оказаться в АПЛ.

«Когда я решил покинуть «Ювентус» в 2017 году, «Манчестер Сити» и «ПСЖ» хотели меня заполучить. Они отправили свои финансовые предложения, но я хотел остаться в Италии и решил присоединиться к «Милану». Гвардиола уже хотел видеть меня в «Манчестер Сити» летом 2016 года», — приводит слова Бонуччи Sky Sports.

Бонуччи в 2017 году покинул «Ювентус» и перешел в «Милан». Через год защитник вернулся в туринский клуб.

Леонардо Бонуччи
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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5.10 14:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 1
5.10 17:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 1
5.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 5 : 3
5.10 17:00
Лестер – Борнмут
 1 : 0
5.10 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 3 : 2
5.10 17:00
Вест Хэм – Ипсвич
 4 : 1
5.10 19:30
Эвертон – Ньюкасл
 0 : 0
6.10 16:00
Астон Вилла – МЮ
 0 : 0
6.10 16:00
Челси – Нот. Форест
 1 : 1
6.10 18:30
Брайтон – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 5 1 1
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