«Болтон» сменил владельца, клуб продолжит существование

Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» сменил владельца, благодаря чему продолжит существование. Теперь им владеет трест Football Ventures (Whites) Limited. Клуб испытывал серьезные финансовые проблемы последние несколько сезонов.

Из-за крупных долгов перед началом сезона с «Болтона» сняли 12 очков. После 4 туров команда занимает предпоследнее место с результатом -11 очков (1 ничья, 3 поражения).

«Болтон» был основан в 1874 году. Он четырежды выигрывал Кубок Англии и один раз — Суперкубок. Лучший его результат в элитном дивизионе — третье место (трижды). Еще семь лет назад, в сезоне-2011/12 «Болтон» играл в премьер-лиге.