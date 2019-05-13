"Болтон" перешел под внешнее управление

"Болтон" на официальном сайте объявил о переходе под внешнее управление. Задолженность клуба превышает 1,2 миллиона фунтов. Игроки из-за долгов устраивали забастовку, а клубу уже было засчитано поражение в матче чемпионшипа против "Брентфорда".

В следующем сезоне с "Болтона" будет снято 12 очков.

"Болтон" по итогам сезона вылетел из чемпионшипа в лигу 1 (третий по силе английский дивизион).

Из-за долгов сделка по продаже "Болтона" бизнесмену Лоуренсу Бассини оказалась на грани срыва. Бассини утверждал, что ему удалось согласовать сделку, однако нынешний владелец клуба Кен Андерсон утверждает, что покупатель не предъявил доказательств платежеспособности. Он обязался предоставить подтверждение наличия средств руководству лиги, однако в оговоренный срок этого не сделал.