«Болтон» отказывается от сотрудничества с букмекерами и будет помогать людям с игроманией

«Болтон» объявил о прекращении любого сотрудничества с букмекерскими организациями, сообщает Sky Sports. Исключение будет сделано только согласно контрактным обязательствам соревнований, в которых участвует клуб. Так, спонсором английской футбольной лиги является букмекерская компания Sky Bet.

Любое другое сотрудничество будет прекращено. Английский клуб не будет заключать с беттинговыми компаниями спонсорские контракты. Возле стадиона больше не будет киосков таких организаций — все они будут убраны.

Кроме того, клуб пообещал поддерживать благотворительные организации, которые страдают игроманией — зависимостью от азартных игр, в том числе ставок. По последним данным, в Великобритании от этого страдают от 340 тысяч до 1,4 миллиона взрослых и около 60 тысяч детей 11-16 лет.