Больной раком Свен-Йоран Эрикссон обратился с прощальным посланием: «Не грустите, у меня была замечательная жизнь»

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон обратился с посланием в документальном фильме, посвященном его жизни.

В январе 76-летний швед в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

«У меня была хорошая жизнь. У нас нет лекарства от того, что должно произойти. Думаю, все мы боимся того дня, когда все закончится. Но в жизни бывает и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть.

Надеюсь, в конце люди скажут: «Да, что же, он был хорошим человеком». Но они все не скажут так. Надеюсь, что вы запомните меня как тренера, который старался изо всех сил. Который много побеждал и порой проигрывал. Не грустите, у меня была замечательная и долгая жизнь. Вспоминайте меня с улыбкой», — приводит слова Эрикссона Aftonbladet.

Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора. В качестве главного тренера специалист работал в «Роме», «Фиорентине», «Бенфике», «Сампдории», «Лацио», сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лестере» и сборных Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.