Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:29

Больной раком Свен-Йоран Эрикссон обратился с прощальным посланием: «Не грустите, у меня была замечательная жизнь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Свен-Йоран Эрикссон.
Фото Global Look Press

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон обратился с посланием в документальном фильме, посвященном его жизни.

В январе 76-летний швед в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

«У меня была хорошая жизнь. У нас нет лекарства от того, что должно произойти. Думаю, все мы боимся того дня, когда все закончится. Но в жизни бывает и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть.

Надеюсь, в конце люди скажут: «Да, что же, он был хорошим человеком». Но они все не скажут так. Надеюсь, что вы запомните меня как тренера, который старался изо всех сил. Который много побеждал и порой проигрывал. Не грустите, у меня была замечательная и долгая жизнь. Вспоминайте меня с улыбкой», — приводит слова Эрикссона Aftonbladet.

Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора. В качестве главного тренера специалист работал в «Роме», «Фиорентине», «Бенфике», «Сампдории», «Лацио», сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лестере» и сборных Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Футбол
1
1
Читайте также
Тренер «Вашингтона» Карбери уверен: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в новом сезоне
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Фатальные травмы Глушенкова и Вендела. Что происходит в «Зените» перед матчем со «Спартаком»
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фоден получил награду лучшему футболисту сезона, Палмер — лучшему молодому игроку
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 - : -
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости