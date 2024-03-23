Больной раком Эрикссон возглавит команду легенд «Ливерпуля»

Шведский футбольный тренер Свен-Еран Эрикссон возглавит команду легенд «Ливерпуля» на матч с бывшими звездами «Аякса», сообщает сайт мерсисайдцев. Игра состоится на «Энфилде» в Ливерпуле. Начало — 18.00 мск.

11 января специалист рассказал, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

Эрикссон — первый в истории сборной Англии не британский тренер. Он тренировал английскую национальную команду с 2001 по 2006 год.

Наибольших успехов Эрикссон добился в качестве тренера «Лацио», с которым выиграл второе в истории клуба чемпионство Италии, а также два Кубка Италии. Кроме того, он тренировал «Рому», «Бенфику» и «Сампдорию». Его последним местом работы была сборная Филиппин.