Болельщики «Вест Хэма» называют Ярмоленко «советским Салахом»

Болельщики «Вест Хэма» высоко оценили игру полузащитника Андрея Ярмоленко в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Борнмута» (2:2). Украинец в этой игре отметился голом. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в премьер-лиге и забил три мяча.

Подборку реакций болельщиков «Вест Хэма» сделало издание Tribuna.com. В частности, Ярмоленко называют «советским Салахом». Некоторые из болельщиков считают, что он может претендовать на звание лучшего игрока сезона.

jbrook1471 «Советский Салах сделал это снова!»

mike_deas «Кому нужен Шевченко, когда у нас есть Ярмоленко»

EthertonAdam «Мой принц»

FusRoDoc «Я уже знаю, за кого проголосую как лучшего игрока года»

tommiller192 «Когда он заряжает свою левую, будь уверен: он забьет»

FrdoFrdyMercure «Босс Ярмо»

joshuaeve99 «Батя!»

fillll2009 «Классический Ярмо. Он много заколотил таких»

Rich Coward «Ярмоленко, ты в огне!»

ZackSJK «Он слишком хорош!»

FootballPoll2 «Назовешь ли ты Ярмоленко уже сейчас лучшим игроком сезона?»

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