Болельщики «Вест Хэма» называют Ярмоленко «советским Салахом»
Болельщики «Вест Хэма» высоко оценили игру полузащитника Андрея Ярмоленко в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Борнмута» (2:2). Украинец в этой игре отметился голом. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в премьер-лиге и забил три мяча.
Подборку реакций болельщиков «Вест Хэма» сделало издание Tribuna.com. В частности, Ярмоленко называют «советским Салахом». Некоторые из болельщиков считают, что он может претендовать на звание лучшего игрока сезона.
jbrook1471 «Советский Салах сделал это снова!»
mike_deas «Кому нужен Шевченко, когда у нас есть Ярмоленко»
EthertonAdam «Мой принц»
FusRoDoc «Я уже знаю, за кого проголосую как лучшего игрока года»
tommiller192 «Когда он заряжает свою левую, будь уверен: он забьет»
FrdoFrdyMercure «Босс Ярмо»
joshuaeve99 «Батя!»
fillll2009 «Классический Ярмо. Он много заколотил таких»
Rich Coward «Ярмоленко, ты в огне!»
ZackSJK «Он слишком хорош!»
FootballPoll2 «Назовешь ли ты Ярмоленко уже сейчас лучшим игроком сезона?»
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Дополнительная информация
https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/vicebachili/2588324.html