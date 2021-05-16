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Болельщики «Тоттенхэма» провели акцию протеста против владельца клуба

07:24
Акция протеста фанатов «Тоттенхэма». Фото Twitter
Акция протеста фанатов «Тоттенхэма». Фото Twitter
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Фанаты «Тоттенхэма» провели акцию протеста у домашнего стадиона клуба. Болельщики выразили недоверие нынешнему владельцу клуба Дэниелу Леви, сообщает The Guardian.

Данная реакция является последствием недавней попытки Леви ввести клуб в провалившуюся европейскую Суперлигу. Фанаты «Тоттенхэма» недовольны отсутствием инвестиций в состав и долгим ожиданием трофея.

«Шпоры» занимают седьмое место в текущей таблице АПЛ.

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