Болельщики «Тоттенхэма» 31 час добирались до стадиона, но не попали на матч из-за снегопада

Двое болельщиков «Тоттенхэма» из Далласа (Техас, США) 31 час добирались до Бернли, где должен был пройти матч 13-го тура чемпионата Англии между «бордовыми» и «шпорами».

По их словам, им пришлось пожертвовать сном, чтобы успеть на встречу любимой команды. Но за час до начала игры стало известно, что она не состоится из-за того, что домашнюю арену «Бернли» — «Торф Мур» — засыпало снегом.

В результате они отправились с болельщиками «Тоттенхэма» в бар.