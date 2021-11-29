Болельщики «Тоттенхэма» 31 час добирались до стадиона, но не попали на матч из-за снегопада
09:29
Двое болельщиков «Тоттенхэма» из Далласа (Техас, США) 31 час добирались до Бернли, где должен был пройти матч 13-го тура чемпионата Англии между «бордовыми» и «шпорами».
По их словам, им пришлось пожертвовать сном, чтобы успеть на встречу любимой команды. Но за час до начала игры стало известно, что она не состоится из-за того, что домашнюю арену «Бернли» — «Торф Мур» — засыпало снегом.
В результате они отправились с болельщиками «Тоттенхэма» в бар.
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