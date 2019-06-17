Болельщики назвали десять главных злодеев в спорте. Угадаете первое место?

Слушатели подкаста ESPN выбрали десятку главных злодеев в мировом спорте. Первое место занял уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес. Он неоднократно был уличен в симуляции на поле, а также в неспортивном поведении. Так он несколько раз кусал своих соперников во время матча.

Также в тройку вошли бывший футболист ряда английских клубов Джоуи Бартон, славящийся агрессивным поведением, а также боксер Майк Тайсон.

Полностью десятка спортивных злодеев выглядит следующим образом:

1. Луис Суарес (футбол)

2. Джоуи Бартон (футбол)

3. Майк Тайсон (бокс)

4. Жозе Моуринью (футбол)

5. Диегу Коста (футбол)

6. Флойд Мейвезер (бокс)

7. Серхио Рамос (футбол)

8. Дэвид Уорнер (крикет)

9. Диего Марадона (футбол)

10. Рой Кин (футбол)