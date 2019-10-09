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Болельщики «Манчестер Юнайтед» выступили за увольнение Сульшера

10:05
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Британское издание The Sun провело опрос среди фанатов «Манчестер Юнайтед» на тему возможного увольнения специалиста Уле-Гуннара Сульшера. По его итогам 64,4 процента болельщиков высказались за отставку 46-летнего норвежца. Остальные 35,6 процента респондентов его поддержали. В опросе приняли участие 4400 болельщиков.

Ранее руководство «МЮ» заявило о поддержке Сульшера. После 8 туров в активе «манкунианцев» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета их отделяют 2 балла.

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